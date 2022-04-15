И в США и в Европе все чаще соглашаются с мнением, что краткосрочного завершения российской агрессии не ожидается.

Госсекретарь Энтони Блинкен сказал европейским союзникам, по мнению Соединенных Штатов, война России против Украины может продолжаться до конца 2022 года.

Об этом пишет CNN со ссылкой на двух европейских чиновников. И в США и в Европе все чаще соглашаются с мнением, что краткосрочного завершения российской агрессии не видно.

Многие чиновники, которые общались с CNN, подчеркнули, что трудно спрогнозировать, сколько точно может продолжаться война. Но некоторые официальные лица заявили, что нет никаких признаков того, что конечные цели президента России Владимира Путина изменились, и вряд ли он будет соглашаться на дипломатические переговоры, если только они не столкнутся с военным поражением.

Как отмечает CNN, мысль о том, что это может быть долгосрочный конфликт, является заметным отступлением от первых дней войны, когда ожидалось, что Россия быстро захватит украинскую столицу Киев, и подчеркивает неудачи Москвы на поле боя.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что бои будут продолжаться "месяцами или даже дольше", тогда как двое других европейских чиновников заявили, что они считают, что бои на востоке Украины могут продолжаться от четырех до шести месяцев, а затем зайдут в тупик.

Энтони Блинкен сказал, что "обсуждал со своими коллегами нашу обеспокоенность тем, что война может затянуться, но все его задачи сосредоточены на том, как лучше всего остановить ее как можно скорее".

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли ранее на этой неделе заявил, что до начала новых боевых действий России на Донбассе может оставаться несколько недель. "Есть окно возможностей, и я думаю, что именно поэтому характер нашей поддержки настолько важен. Мы предоставляем оружие, технику, которая необходима украинцам, чтобы выполнять нужную работу", - отметил он.

Официальные лица США считают дополнительную военную помощь Украине, оказанную на этой неделе, как продолжение поддержки, но утверждают, что одна из причин того, что привело к удвоению помощи и дополнительной поддержке – это усилия украинцев на поле боя.

Еще один чиновник Госдепартамента сказал, что "мы сделали много, и поэтому мы верим и всегда верили в наших украинских партнеров. Но когда ставки в борьбе удваиваются, увеличивается и наша преданность предоставить им оружие и оборудование, которые они могут использовать". Также он добавил, что украинцы "очень эффективно применили определенные системы вооружения".

Чиновники также признают, что общественность может устать от продолжения поддержки Украины, и им придется напомнить, что бездействие будет стоить еще дороже.

"Демократию нельзя защитить бесплатно. Это просто так не работает. Очень заметная цена - это человеческие жизни. Мы обсуждали количество людей, которые были убиты и ранены во время этой войны, но она имеет и финансовые издержки, и вы знаете - мы будем платить за это в виде роста цен на газ, мы будем платить за это через общую инфляцию, что является своего рода последствиями такого рода потрясений по всему миру, и людям это не понравится. И вполне понятно, что людям это не понравится, но они также должны признать, что бездействие будет стоить намного, намного, намного дороже", – сказал британский министр Джеймс Клеверли.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 4 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН по состоянию на 10 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине погибли 1793 мирных жителя.

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