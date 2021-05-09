Чехия может подать заявку на компенсацию в течение нескольких недель или месяцев.

Чехия потребует от России не менее $48 млн в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с боеприпасами во Врбетице.

Об этом заявила министр финансов Алена Шиллерова, сообщает Европейская правда со ссылкой на Ceska televize.

"Самый жизнеспособный путь, который кажется подходящим, - это международная компенсация в соответствии с международным правом, потому что, если мы пойдем путем, например, компенсации за ущерб в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени", - сказала Шиллерова.

Названная сумма, подсчитанная Министерством финансов Чехии, предположительно является не окончательной. Дополнительные запросы могут поступать из пострадавшего региона.

"Мы говорим о том, как мы будем определять эти требования", - сказал губернатор Злинского края Радим Холиш, в который входит Врбетице.

По его словам, будет рассмотрен психологический ущерб или компенсация за невозможность использования имущества и ущерба, нанесенного ему.

Государство может подать заявку на компенсацию в течение нескольких недель или месяцев, добавили в МИД Чехии.

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"Международная ответственность за противоправные действия властей Российской Федерации будет возложена на российскую сторону после завершения и оценки консультаций по этому вопросу с некоторыми из наших союзников. МИД готовит дипломатическую ноту на основе поручения правительства", - сказал министр иностранных дел Якуб Кулханек.

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В ответ министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

После этого Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве. Это означает, что из страны вышлют еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В то же время чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

В солидарность с Чехией страны Балтии и Словакия всего на прошлой неделе выслали семь российских дипломатов. Также это сделали и ряд других стран.

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Автор: Александр Топчий