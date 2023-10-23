Военные не могут постоянно находиться в состоянии повышенной боевой готовности.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что для достижения целей войны против ХАМАС военные должны как можно быстрее начать наземное наступление в секторе Газа.

Как сообщает The Times of Israel, ЦАХАЛ заявляет, что война против ХАМАС направлена на уничтожение инфраструктуры террористической группы. Конечная цель - ликвидация группировки.

"Армия обороны Израиля объявила, что полностью готова к наземному наступлению в секторе Газа, и верит, что сможет достичь поставленных перед ней целей, даже под угрозой больших потерь и на фоне повторных атак Хезболлы с севера", - пишет издание.

Если армии понадобится сосредоточиться на севере вместо сектора Газа, она уверена, что она может вернуться всего за несколько дней. Армия обороны Израиля уже существенно укрепила границу с Ливаном, но большинство сил остается вблизи Газы перед наземным наступлением.

Военные также готовятся к возможности проведения спасательных операций во время наземного наступления. ЦАХАЛ опасается, что последующее освобождение заложников ХАМАС может вынудить политическое руководство отложить наземное вторжение или даже остановить его на полпути.

"Тем не менее, военные считают, что наземное наступление может действительно оказать давление на ХАМАС, чтобы освободить новых заложников. Военные ожидают, что правительство в ближайшее время примет решение по наземному наступлению, поскольку силы, размещенные на границе, не могут оставаться в состоянии повышенной готовности так долго", - пишет издание.

Война Израиля против ХАМАС

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что предстоящая наземная операция в Секторе Газа может длиться три месяца, но она станет последней, если удастся уничтожить террористическую группировку ХАМАС.

В то же время, по данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена давит на Израиль, призывая его отложить начало наземной операции в Секторе Газа, чтобы получить больше времени на переговоры об освобождении заложников.

20 октября ХАМАС освободил двоих американских заложников. По словам израильского чиновника, освобождение было односторонним шагом, предпринятым ХАМАС.

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