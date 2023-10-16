Израильские силы продолжают наносить удары по сектору Газы.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник заявили о ликвидации руководителя разведки палестинской группировки ХАМАС. Его уничтожили на юге Газы, сообщает Times of Israel. Имя военного и место удара не уточняются.

В то же время израильские военные опубликовали серию видео, на которых показаны удары по сектору Газы. В частности, атаку, во время которой был ликвидирован глава региональной разведки ХАМАС, и удары по тоннелям, которыми пользуются боевики группировки.

Ликвидация ХАМАС - это надо знать

После массированной атаки 7 октября Израиль объявил своей целью полную ликвидацию палестинской террористической группировки ХАМАС.

Видео дня

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби объявил, что военная цель Израиля состоит в том, чтобы отстранить ХАМАС от военного и политического контроля над частью палестинской территории – сектором Газа.

Президент США Джо Байден заявлял, что Израиль должен уничтожить ХАМАС, но призвал воздержаться от оккупации сектора Газа.

После освобождения своей территории от боевиков ХАМАС Израиль продолжает наносить удары по объектам группировки в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уже ликвидировала высокопоставленного командира ХАМАС Муатаза Ида, командира спецназа ХАМАС Биллала Аль-Кедру, который руководил смертельными нападениями на южные регионы, командира спецназа ХАМАС Али Кади.

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