Йоав Галлант заявил, что наземная операция в Секторе Газа должна стать последней / скриншот с видео

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что предстоящая наземная операция в секторе Газа может продлиться три месяца, но она станет последней, если удастся уничтожить террористическую группировку ХАМАС. Об этом он заявил в командном центре израильских ВВС в Тель-Авиве, пишет The Times of Israel.

"Это должен быть последний [наземный] маневр в Газе по той простой причине, что после него не будет ХАМАСа. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов Хамаса не будет", - сказал Галлант.

Израильский министр отметил, что противник сперва столкнется с ударами воздушных сил, а затем "встретит танковые и пехотные войска".

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"У меня сложилось впечатление, что вы знаете, как сделать это смертоносным, точным и очень качественным способом, как это было доказано до сих пор", - сказал Галлант представителям Воздушных сил Израиля.

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Война в Израиле 2023 - новости

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2023 года террористическая группировка ХАМАС атаковала Израиль, в результате чего погибли более тысячи человек, Иерусалим начал операцию "Железные мечи". Также Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа с целью положить конец существованию группировки ХАМАС.

Президент США Джо Байден поддержал Израиль в войне против ХАМАС, но провел четкое различие между ХАМАСом и палестинским народом, призвав защищать мирных жителей в Газе.

Тем временем, по данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена давит на Израиль, призывая его отложить начало наземной операции в Секторе Газа, чтобы больше времени на переговоры об освобождении заложников. Однако, в израильском руководстве опровергают эту информацию.

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