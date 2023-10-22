У Байдена хотят больше времени на переговоры об освобождении заложников.

Администрация президента США Джо Байдена давит на Израиль, призывая его отложить начало наземной операции в Секторе Газа. Об этом информированные источники на условиях анонимности рассказали CNN.

Отмечается, что освобождение в пятницу двух женщин из палестинского плена свидетельствует, что есть шанс добиться освобождения и остальных заложников. "[Администрация] давила на руководство Израиля, чтобы оно отсрочило из-за прогресса в деле с заложниками", а также из-за необходимости доставить грузовики с помощью в Газу, рассказывает источник.

Однако источники журналистов в израильском руководстве наоборот опровергают эту информацию. "У нас есть тесный диалог и консультации с администрацией США. США не давят на Израиль относительно наземной операции", – заверил неназванный чиновник.

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CNN также приводит слова президента Джо Байдена, сказанные им накануне в ответ на вопрос о том, поощрял ли он Израиль отложить вторжение. "Я разговариваю с израильтянами", – обтекаемо ответил Байден.

Как сообщают источники, посредником в переговорах с ХАМАС по освобождению заложников выступает Катар, имеющий хорошие отношения с палестинской группировкой. На этих переговорах в частности поднимали вопрос о поступлении крайне необходимой гуманитарной помощи в Газу и о необходимости временного прекращения огня, чтобы вывести заложников.

CNN отмечает, что за освобождение Джудит Тай Раанан и ее 17-летней дочери Натали Раанан ХАМАС, вероятно, не получил ничего конкретного. Представитель офиса премьер-министра Израиля заявил изданию, что это, возможно, была попытка ХАМАС уменьшить израильскую военную активность.

"Это [военное] давление не пройдет, потому что их освободили. Это не изменит миссию, которая заключается в уничтожении ХАМАС", – заверил он.

Освобождение заложников ХАМАС

Как писал УНИАН, в пятницу ХАМАС освободил двух гражданок США, которые были взяты в заложники во время рейда боевиков на израильскую территорию 7 октября. Две женщины - мать и ее дочь – были освобождены "по гуманитарным причинам" при посредничестве Катара.

Также мы рассказывали, что уже в субботу - то есть на следующий день после освобождения заложников - в Газу начала ограниченно поступать гуманитарная помощь через границу с Египтом.

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