Ранее обе палаты Конгресса США одобрили закон об оборонном бюджете.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Сената, который одобрил оборонный бюджет на 2021 год, преодолев вето главы государства.

Об этом Дональд Трамп написал на странице в Twitter.

"Наш республиканский сенат только что упустил возможность избавиться от статьи 230, которая дает неограниченную власть крупным технологическим компаниям. Ничтожно!!! Теперь они хотят дать людям, разоренным китайским вирусом, 600 долларов, а не 2000 долларов, в которых они так отчаянно нуждаются. Не честно или умно!", - сказано в сообщении.

Что такое статья 230

Статья 230 закона об этике в сфере коммуникаций в США позволяет социальным сетям уходить от ответственности за публикации пользователей. По мнению Трампа, она угрожает безопасности США и честному проведению выборов в стране.

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Вето Трампа на оборонный бюджет США-2021

Ранее обе палаты Конгресса США одобрили закон об оборонном бюджете, которым предусматривается 250 миллионов долларов на помощь Вооруженным силам Украины и санкции против компаний, задействованных в строительстве газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Среди пунктов, которые содержатся в законе, есть требование к президенту США в 30-дневный срок ввести санкции против Турции за закупку ею российских систем противовоздушной и противоракетной обороны С-400.

Президент США Дональд Трамп ветировал закон об оборонном бюджете на 2021 год. Трамп считает, что закон не предусматривает критически важных мер для национальной безопасности США и противоречит усилиям его администрации сделать Америку приоритетом в вопросах как внутренней, так и внешней политики.

Тем не менее, Конгресс США преодолел вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете. 28 декабря это сделала Палата представителей, а 1 января - Сенат США.

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Автор: УНИАН