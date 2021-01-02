Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Сената, который одобрил оборонный бюджет на 2021 год, преодолев вето главы государства.
Об этом Дональд Трамп написал на странице в Twitter.
"Наш республиканский сенат только что упустил возможность избавиться от статьи 230, которая дает неограниченную власть крупным технологическим компаниям. Ничтожно!!! Теперь они хотят дать людям, разоренным китайским вирусом, 600 долларов, а не 2000 долларов, в которых они так отчаянно нуждаются. Не честно или умно!", - сказано в сообщении.
Что такое статья 230
Статья 230 закона об этике в сфере коммуникаций в США позволяет социальным сетям уходить от ответственности за публикации пользователей. По мнению Трампа, она угрожает безопасности США и честному проведению выборов в стране.
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Вето Трампа на оборонный бюджет США-2021
- Ранее обе палаты Конгресса США одобрили закон об оборонном бюджете, которым предусматривается 250 миллионов долларов на помощь Вооруженным силам Украины и санкции против компаний, задействованных в строительстве газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
- Среди пунктов, которые содержатся в законе, есть требование к президенту США в 30-дневный срок ввести санкции против Турции за закупку ею российских систем противовоздушной и противоракетной обороны С-400.
- Президент США Дональд Трамп ветировал закон об оборонном бюджете на 2021 год. Трамп считает, что закон не предусматривает критически важных мер для национальной безопасности США и противоречит усилиям его администрации сделать Америку приоритетом в вопросах как внутренней, так и внешней политики.
- Тем не менее, Конгресс США преодолел вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете. 28 декабря это сделала Палата представителей, а 1 января - Сенат США.
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