Задержанных объявляли в международный розыск "за участие в массовых беспорядках".

Белорусские силовики заявили о задержание двух активистов на границе с Литвой.

Об этом сообщили в МВД Беларуси.

Отмечается, что задержанные участвовали в акциях после президентских выборов в стране в 2020 году. Их объявили в международный розыск за участие в массовых беспорядках.

«Жителей Бреста (21 и 27 лет) задержали на участке границы «Рудевщина» в направлении Литвы (1,5 км от госграницы Беларуси)», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что активисты жили в Москве, а 2 июня прибыли в Минск, чтобы оттуда перебраться в Евросоюз.

На задержанных составили административные протоколы за незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь.

Задержание Протасевича и санкции против Беларуси

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

Читайте такжеБеларусь обжалует авиаблокаду со стороны УкраиныПосле посадки властей страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. В тот же день Украина запретила импорт российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

28 мая Кабинет Министров запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины с 00:00 29 мая.

По информации Reuters, послы стран-членов Европейского союза приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям с 00:00 5 июня выполнять рейсы в аэропорты Евросоюза или через его воздушное пространство.

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Автор: Катерина Шварц