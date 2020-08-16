В Кремле заявили о готовности "оказать содействие в разрешении проблем" в Беларуси

Сегодня состоялся телефонный разговор лидеров двух стран.

Российские власти заявили о готовности предоставить «содействие в решении проблем» в Беларуси.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам сегодняшнего телефонного разговора лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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Отмечается, что главы государств продолжили обсуждение ситуации, сложившейся после президентских выборов в Беларуси, «в том числе с учетом давления, оказываемого на Республику извне».

«С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в решении имеющихся проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-службе главы белорусского государства по итогам сегодняшнего телефонного разговора заявили, что Лукашенко и Путин подтвердили договоренность совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

На фоне протестов в Беларуси это второй телефонный разговор лидеров двух стран за последние два дня. Первый состоялся 15 августа.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне.

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Автор: Роман Цимбалюк