В Кремле заявили о готовности "оказать содействие в разрешении проблем" в Беларуси
Российские власти заявили о готовности предоставить «содействие в решении проблем» в Беларуси.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам сегодняшнего телефонного разговора лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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Отмечается, что главы государств продолжили обсуждение ситуации, сложившейся после президентских выборов в Беларуси, «в том числе с учетом давления, оказываемого на Республику извне».
«С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в решении имеющихся проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-службе главы белорусского государства по итогам сегодняшнего телефонного разговора заявили, что Лукашенко и Путин подтвердили договоренность совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».
На фоне протестов в Беларуси это второй телефонный разговор лидеров двух стран за последние два дня. Первый состоялся 15 августа.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне.
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