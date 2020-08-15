СМИ узнали, что у Лукашенко планируют бегство в Россию

Александр Лукашенко и его окружение может сбежать в РФ.

Стало известно, что окружение Александра Лукашенко, который выиграл президентские выборы в Беларуси, ведет переговоры с представителями Кремля о возможном бегстве в Россию в случае, если протесты в стране приведут к свержению его власти.

Читайте такжеТысячи белорусов вышли в центр Минска почтить память погибших на протестах (видео)Как сообщает Украинская правда со ссылкой на Bloomberg. В распоряжении журналистов издания оказалась информация, предоставленная двумя людьми, знакомыми с переговорами.

"В то время как Лукашенко заявил в пятницу, что у него нет планов уезжать (из страны - ред.), некоторые люди из его окружения сообщили кремлевским контактам о возможном бегстве в Россию в случае их свержения".

Также Bloomberg, сообщая о вероятной подготовке бегства беларусской верхушки в РФ, отметил, что накануне Лукашенко сделал важную уступку Москве, когда освободил ранее задержанных членов ЧВК Вагнера.

Что происходит в Беларуси:

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