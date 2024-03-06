Американский лидер уверен, что все достижения его администрации будут под угрозой, если Трамп победит.

Президент США Джо Байден заявил, что второй срок его скандального соперника Дональда Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме".

"Четыре года назад я баллотировался из-за экзистенциальной угрозы, которую представлял Дональд Трамп Америке, в которую мы все верим. (Трампом - УНИАН) движет обида и воровство, он сосредоточен на собственной мести и возмездии, а не на американском народе", - заявил Байден, цитирует CNN.

Действующий президент США также похвалил прогресс во время руководства его администрации в отношении рабочих мест, инфляции, цен на лекарства, отпускаемые по рецепту, и контроля над оружием.

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Он считает, что все эти достижения под угрозой, если Трамп вернется в Белый дом по результатам выборов.

Если Трамп победит - другие прогнозы

Напомним, что основными кандидатами на пост президента США по итогам выборов 2024 года считают действующего лидера Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Однако, по результатам опроса Bloomberg, Байден проигрывает Трампу во всех ключевых штатах: Аризоне, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане, Северной Каролине, Неваде и Висконсине.

Ранее Трамп заявлял, что сможет прекратить войну в Украине через 24 часа после того, как вернется в Белый дом.

Также он заявлял, что не будет защищать страны НАТО от России и будет "поощрять" Москву "делать все, что им заблагорассудится".

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