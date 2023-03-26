Трамп провел свой первый предвыборный митинг и рассказал о своих планах после возвращения в Белый дом.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что закончит войну в Украине за 24 часа после того, как вернется в Белый дом.

Об этом политик, планирующий принять участие в новой президентской гонке, заявил на своем первом предвыборном митинге, состоявшемся в Техасе.

По версии Трампа, российский диктатор Владимир Путин начал стягивать войска к границам Украины вскоре после того, как Джо Байден занял пост президента США. Также Трамп обвинил действующую администрацию Белого дома в том, что она даже не пытается вести переговоры с президентом Путиным.

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При этом Трамп уверен, что действующие власти начали особенно активно его преследовать именно после того, как он "пообещал закончить войну в Украине". Политик выразил уверенность, что сможет положить конец войне сразу, как снова вернется в президентское кресло.

"Я собираюсь достичь урегулирования очень быстро... У меня будет урегулирование в течение 24 часов. Стоя перед вами сегодня, я - единственный кандидат, который может дать такое обещание. Я помешаю Третьей мировой войне, к которой мы приближаемся", - заявил Трамп.

Война в Украине и позиция Трампа

За три дня до полномасштабного вторжения в Украину Кремль заявил о признании "независимости" группировок "ЛДНР". Трамп охарактеризовал это решение как "гениальное". По его мнению, это стало "самой сильной миротворческой силой", какую он видел. На следующий день началось полномасштабное вторжение.

В апреле, на фоне потока новостей о зверствах россиян в Буче и других городах Украины, Трамп назвал действия оккупантов "геноцидом". Однако позднее он уже вернулся снова к привычной промосковской риторике.

В частности летом Трамп заявлял, что нападение РФ можно было предотвратить, если бы Украина отказалась от своих территорий и стремления в НАТО. Также Трамп выступает категорически против военной помощи Украине и против отстранения Путина от власти.

В марте 2023 года Трамп признался, что готов "отдать" Путину часть украинской территории, чтобы добиться мира.

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