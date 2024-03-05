Трамп заявил, что если бы он был у власти, то ни война в Украине, ни конфликт в Израиле бы не произошли.

Экс-президент Дональд Трамп заявил, что если бы он был у власти, то ни война в Украине, ни конфликт в Израиле бы не произошли.

"Россия никогда бы не напала на Украину. Никогда. Вы это знаете, все это знают. Все это лежит на Байдене… Все эти люди, которые мертвы в Украине, России и Израиле, все эти разрушенные территории. Люди сейчас жили бы прекрасной жизнью. Мы окажемся на пороге Третьей мировой", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он заявил, что если бы был президентом, то нападения Хамас на Израиль бы не произошло, поскольку Иран был бы разорен.

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"У них не было бы денег для ХАМАСа, для Хезболлы. Они бы не сделали этого при мне. Я гарантирую вам это. Они сделали это, потому что не испытывают уважения к Байдену", - сказал Трамп.

Выборы в США - что будет в случае победы Трампа

Основными кандидатами на пост президента США по итогам выборов 2024 года считаются действующий лидер Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп. Однако, по результатам опроса Bloomberg, Байден проигрывает Трампу во всех ключевых штатах: Аризоне, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане, Северной Каролине, Неваде и Висконсине.

Ранее Трамп заявлял, что сможет прекратить войну в Украине за 24 часа после того, как вернется в Белый дом.

Также он заявлял, что не будет защищать страны НАТО от России и будет "поощрять" Москву "делать все, что им заблагорассудится".

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