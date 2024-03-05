Спикер ведомства также напомнил о потоплении очередного российского корабля в Черном море.

В Соединенных Штатах верят, что у Украины есть несколько сюрпризов, которые помогут ей достичь победы на поле боя. Такое заявление сделал представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

"Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать, чтобы добиться победы на поле боя", – сказал он во время брифинга, который состоялся во вторник, 5 марта.

Он также напомнил о потоплении очередного российского корабля в Черном море.

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"Мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов", – констатировал Миллер.

Война в Украине: другие заявления США

Координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби заявил, что президент Владимир Зеленский никогда не просил помощи западных военных в борьбе с российскими оккупантами. По словам представителя Белого дома, глава украинского государства "просто просит предоставить ему инструменты и возможности" для противодействия врагу.

Ранее Кирби заявлял, что российский диктатор Владимир Путин получает немалую выгоду от проблем с поставками военной помощи Украине, и результат этих процессов видно на поле боя. Он отметил, что без поддержки со стороны США, на которую рассчитывали украинские военнослужащие, им становится все труднее удерживать позиции.

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