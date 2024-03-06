Они предупреждают, что сейчас идет "гонка со временем".

Эстония, Франция и Польша призвали срочно повысить оборонную готовность Европы, поскольку сейчас она находится в "гонке со временем".

Как пишет The Guardian, страны призывают увеличить инвестиции в оборону. В документе, на который ссылаются журналисты, указаны главные приоритеты новой Европейской оборонной промышленной стратегии. В Таллине, Париже и Варшаве убеждены, что необходимо сосредоточиться на следующих направлениях:

улучшение долгосрочного потенциала оборонной промышленности ЕС для обеспечения потребностей армий, уменьшения стратегической зависимости и повышения способности быстро наращивать производство во время кризисов;

поддержка фундаментального повышение уровня запасов боеприпасов, имеющих решающее значение в бою, наличия ключевых систем вооружений и других возможностей в различных областях;

усиление конкурентных преимуществ ЕС и его стран-членов в области технологий и инноваций (военного и двойного назначения), в том числе путем устранения узких мест, обеспечения надежности цепочек поставок и улучшения доступа к финансированию роста;

укрепление сотрудничества с Украиной и поощрение ее участия в оборонно-промышленных инициативах.

В документе также указывается, что недостаточное финансирование этих инициатив приведет лишь к увеличению расходов в будущем.

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Европа готовится к войне: что известно

По данным западных СМИ, в Европейском союзе серьезно обеспокоены возможной победой Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.

Недавно бывший президент заявил, что поощрял бы Россию совершать нападения на страны НАТО, которые делают недостаточные взносы на оборону.

Также в последнее время военнослужащие и политики ряда европейских стран предупреждали людей, что они должны быть готовы к возможной войне с Российской Федерацией уже в ближайшие годы.

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