Значительную часть респондентов беспокоят оба кандидата.

Президент США Джо Байден отстает от своего оппонента Дональда Трампа во всех семи ключевых штатах.

Как сообщается в результатах опроса Bloomberg News/Morning Consult, речь идет о штатах Аризона, Джорджия, Пенсильвания, Мичиган, Северная Каролина, Невада и Висконсин.

Значительная часть респондентов была обеспокоена возрастом действующего лидера Байдена. В то же время те же респонденты считают экс-президента Трампа "опасным".

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Во всех семи штатах 48% избирателей заявили о поддержке Трампа. Еще 43% готовы голосовать за Байдена. Преимущество Трампа оказалось самым сильным в Северной Каролине, где он опережает Байдена на 9% - у него 50% голосов против 41%, который получил президент.

При этом Трамп сохранил 6% преимущество над Байденом в Аризоне, Неваде, Джорджии и Пенсильвании. Во время выборов в 2020 году эти четыре штата возглавлял действующий лидер страны.

Выборы в США - что известно

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2024 года в США пройдут очередные президентские выборы. Перед ними проходят праймериз - предвыборы, победители которых будут бороться за кресло президента.

WSJ писал, что американцы не хотят видеть в Белом доме ни Байдена, ни Трампа.

Politico писал, что перспектива второго президентства Трампа беспокоит разведчиков США

Недавно Байден прошел ежегодный медосмотр, который подтвердил, что он способен выполнять свои обязанности. Президент чувствует себя хорошо, и нынешний медосмотр не выявил никаких новых проблем. Он продолжает быть способным к выполнению обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений.

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