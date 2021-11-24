Все доказательства были построены вокруг свидетельств единственной очевидицы, выжившей в стрельбе 1978 года.

Американец более 40 лет отсидел в тюрьме из-за ложных обвинений в тройном убийстве.

Об этом сообщает AP.

63-летнего Кевина Стрикленда из Канзас-Сити в 1979 году осудили за убийство 21-летнего Ларри Ингрэма, 20-летнего Джона Уокера и 22-летней Шерри Блэк.

Самому подозреваемому тогда было всего 18 лет. В суде он утверждал, что преступлений не совершал, а на момент совершения убийств смотрел дома телевизор.

Читайте такжеВ Турции разбился автобус с десятками нелегалов: уцелевшие сбежалиВсе доказательства были построены вокруг свидетельств единственной очевидицы, выжившей в стрельбе 1978 года, Синтии Дуглас. Предварительно, женщина назвала Стрикленда одним из четырех нападавших и подтвердила это на двух слушаниях суда.

После осуждения Кевина у нее возникли сомнения, но она не решалась действовать, поскольку боялась быть привлеченной к ответственности за лживые показания.

Впоследствии свидетельница заявила, что на нее давила полиция, и она в течение многих лет пыталась предупредить политических и юридических экспертов, чтобы те помогли освободить невиновного.

Дуглас умерла в 2015 году.

Правоохранители отвечали, что адвокаты Кевина не предоставили документального подтверждения об изменении показаний Синтии, и что эта теория напоминает "не более чем слухи".

Судья, в свою очередь, добавил, что двое других осужденных фигурантов по делу позже настаивали на непричастности Стрикленда к убийствам. Они назвали имена других подозреваемых, которым так и не предъявили обвинения.

У Стрикленда также интересовались, не предлагал ли он деньги за изменение показаний Синтии, что тот возразил.

В августе прокуратура добилась пересмотра старого дела, воспользовавшись новым законом штата, позволяющим обжаловать обвинительный приговор, если сторона обвинения уверена в невиновности осужденного.

Это был первый и пока единственный случай, когда прокурор воспользовался законом для обжалования ранее выдвинутого обвинительного приговора.

После трехдневных слушаний судья Апелляционного суда штата Миссури Джеймс Уэлш удовлетворил ходатайство прокурора, который настаивал, что показания свидетеля по делу Стрикленда были с тех пор опровергнуты.

Прокурор отметил, что никакие вещественные доказательства не указывали на причастность Стрикленда к убийствам в 1979 году.

Сам Кевин узнал о решении суда во время просмотра телевизионных шоу в камере тюрьмы.

По словам правозащитников, которые занимаются судьбами ошибочно осужденных, мужчина вряд ли получит компенсацию от государства за 43 проведенных года за решеткой.

"Радость, печаль, страх. Я пытаюсь понять, как это все совместить", – ответил Кевин в комментарии журналистам, покидая стены тюрьмы. Он только добавил, что хотел бы приложить усилия, чтобы таких случаев в штате было как можно меньше.

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Автор: Яна Ставская