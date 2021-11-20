Отцу девочке обвинения не предъявляли, поскольку его причастность к преступлению не подтверждена.

Женщина из штата Индиана (США) заставила свою несовершеннолетнюю 13-летнюю дочь выйти замуж за 27-летнего мужчину. В четверг в суде округа Аллен ей были предъявлены обвинения в продаже ребенка.

Об этом сообщает ABC News.

Также обвинения были предъявлены 27-летнему И Кди Я – в сексуальных домогательствах и пренебрежении к опекунству. Обоих арестовали.

Офицеры полиции прибыли на праздничную вечеринку после бракосочетания по вызову друга несовершеннолетней. Взрослые отрицали, что это – свадьба, утверждая, что это была "всего лишь помолвка".

Читайте такжеПришел в школу и поцеловал чужого ребенка: в Польше будут судить украинца, который "соскучился" по своим детямКогда же копы поговорили с ребенком наедине, девочка ответила, что всего за 7 дней до свадьбы ее родители подписали документы бирманской языке о женитьбе.

Мужчина дал несовершеннолетний золотой браслет, ожерелье и около 2 тысяч долларов наличными, которые она передала родителям. На тот момент она уже считалась "замужней", переехала к своему мужу и была вынуждена делить с ним постель.

Взрослый пытался вступить с ребенком в сексуальный контакт, цитируя Библию.

27-летний "молодой" подтвердил впоследствии, что вечеринка была посвящена помолвке и свадьбе, однако отрицал, что занимался со своей "невестой" сексом.

В то же время мать девочки заявляла, что ее дочь должна была выйти замуж только тогда, как той исполнится 18 лет, а полученные 2 тысячи долларов, якобы, должны были пойти на оплату вечеринки, покупку еды и косметики.

Отцу девочке обвинения не предъявляли, поскольку его причастность к преступлению не подтверждена.

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Автор: Виолетта Орлова