Ядерное оружие в Беларуси создает угрозу европейской безопасности, отмечает Боррель.

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель пригрозил стране-агрессору новыми санкциями в случае размещения в Беларуси тактического ядерного оружия. Ранее о планах относительно такого размещения сообщал российский диктатор Владимир Путин.

Боррель подчеркнул, что Беларусь может остановить эту эскалацию, поскольку "это ее выбор".

"Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", – написал он в Twitter,

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25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко длительное время просит о размещении на беларуской территории тактического ядерного оружия. Он также заявил, что готов выполнить просьбу. К июлю должны завершить строительство в Беларуси специального хранилища, а пригодный для его использования ракетный комплекс "Искандер" РБ уже получила ранее.

В США отметили, что пока нет никаких признаков, что Россия планирует применить свое ядерное оружие, и сдержанно отметили, что РФ и РБ обсуждали подобную сделку в прошлом году. А Германия и ряд стран обвинили Путина в попытке "ядерного запугивания".

Украина требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на фоне этих заявлений страны-оккупанта.

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