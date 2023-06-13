Причин менять позиции стратегических сил США пока нет.

Несмотря на заявления Лукашенко, пока Соединенные Штаты Америки не видят признаков размещения ядерного оружия на территории Беларуси.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ. "Мы не видели никаких признаков того, что перемещение ядерного оружия (на территорию РБ - ред.) является неизбежным или уже происходит", - сказал он журналистам.

Также Кирби сообщил, что сейчас нет признаков, которые привели бы к изменению позиций стратегических сил США в ответ на действия Российской Федерации или Беларуси.

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Ядерное оружие в Беларуси: что известно

Напомним, в марте российский диктатор Путин объявил, что в Беларуси строят специальное хранилище для тактического ядерного оружия.

Несмотря на осуждение этого решения со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов, а также призывов к Беларуси отменить это решение, министры обороны двух стран подписали документы о порядке содержания оружия на территории Беларуси.

25 марта Лукашенко сказал журналистам, что перемещение ядерных боеприпасов началось. Позже уже он призвал страны СНГ вступать в союз с РФ и РБ, тогда "будет ядерное оружие на всех".

9 июня Путин заявил, что подготовка должна завершиться в июле, а уже потом страны начнут проводить соответствующие мероприятия.

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