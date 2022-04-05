Роману Абрамовичу нужно 750 тысяч долларов в неделю на оплату труда своих сотрудников.

Российский олигарх Роман Абрамович вынужден занимать деньги у своих голливудских и американских влиятельных друзей из-за санкций.

Об этом пишет издание Page Six.

Как сообщают журналисты, Абрамовичу нужно 750 тысяч долларов в неделю на оплату труда своих сотрудников.

"Но хотя у Абрамовича, устроившего ряд звездных вечеринок на своих яхтах и в своем обширном поместье Сен-Барт, много близких друзей в Голливуде, на Уолл-стрит и в мире технологий, нам говорят, что его партнеры опасаются давать ему деньги взаймы. Даже когда он принимает участие в мирных переговорах между Россией и Украиной", - пишет Page Six.

По данным СМИ, он обратился к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру и семье Ротшильдов.

"Они не согласились дать ему деньги, потому что либо у них их нет наличными или, более того, неясно, каковы последствия в соответствии с международным правом", - пишет издание.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский якобы попросил Джо Байдена не вводить санкции против Абрамовича, так как он может способствовать переговорам о мире между Киевом и Москвой.

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