Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха Романа Абрамовича.
Как сообщает издание The Wall Street Journal, Абрамович может способствовать переговорам о мире между Киевом и Москвой.
Президент Байден консультировался с президентом Украины по ряду санкций, в том числе по запланированным наказаниям в отношении г-на Абрамовича.
"Мы не собираемся зачитывать частные разговоры между президентом Байденом и президентом Зеленским", — заявила Эмили Хорн, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома, когда её попросили прокомментировать данную информацию.
Министерство финансов не ответило на запрос о комментарии. В Офисе президента Украины также пока не отреагировали.
В то же время в заявлении представителя Абрамовича говорится, что "для переговоров и в интересах их успеха бесполезно комментировать процесс и участие г-на Абрамовича. Как заявлялось ранее, на основании запросов, в том числе от еврейских организаций в Украине, он делает все возможное, чтобы поддержать усилия, направленные на скорейшее восстановление мира".
Ранее сообщалось, что Абрамович попал под европейские санкции.
Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина сейчас расплачивается за то, что Запад долгие годы не понимал угрозы, которую представляет президент РФ Владимир Путин. Джонсон упрекнул европейские страны, которые "вернулись к Путину, как к части сообщества" несмотря на оккупацию Крыма в 2014 году.