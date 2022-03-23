В ОП эту информацию не комментируют.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха Романа Абрамовича.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, Абрамович может способствовать переговорам о мире между Киевом и Москвой.

Президент Байден консультировался с президентом Украины по ряду санкций, в том числе по запланированным наказаниям в отношении г-на Абрамовича.

"Мы не собираемся зачитывать частные разговоры между президентом Байденом и президентом Зеленским", — заявила Эмили Хорн, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома, когда её попросили прокомментировать данную информацию.

Министерство финансов не ответило на запрос о комментарии. В Офисе президента Украины также пока не отреагировали.

В то же время в заявлении представителя Абрамовича говорится, что "для переговоров и в интересах их успеха бесполезно комментировать процесс и участие г-на Абрамовича. Как заявлялось ранее, на основании запросов, в том числе от еврейских организаций в Украине, он делает все возможное, чтобы поддержать усилия, направленные на скорейшее восстановление мира".

Ранее сообщалось, что Абрамович попал под европейские санкции.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина сейчас расплачивается за то, что Запад долгие годы не понимал угрозы, которую представляет президент РФ Владимир Путин. Джонсон упрекнул европейские страны, которые "вернулись к Путину, как к части сообщества" несмотря на оккупацию Крыма в 2014 году.