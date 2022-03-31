Нардеп отметил, что изначально бизнесмен выполнял роль дополнительного канала связи.

Глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия оценил роль российского бизнесмена Романа Абрамовича. Олигарх играл роль дополнительного канала связи.

Об этом Арахамия рассказал в эфире круглосуточного телемарафона.

Нардепа спросили, какую роль играет Роман Абрамович на российско-украинских переговоров, на что тот ответил: "На самом деле позитивную".

При этом Арахамия отметил, что изначально бизнесмен выполнял роль дополнительного канала связи, но из-за западных СМИ он стал исполнять публичную роль.

"Неофициального канала связи, который помогает обсуждать нормальным человеческим языком, а не дипломатическим. Благодаря международной прессе этот канал стал известным. Он пытается, не говорю, что так есть, но пытается быть нейтральной стороной", - подытожил нардеп.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский якобы попросил Джо Байдена не вводить санкции против Абрамовича, так как он может способствовать переговорам о мире между Киевом и Москвой.

Польский журналист Якуб Стаховьяк заявил, что российских олигарх Роман Абрамович прибыл в Польшу возможно для переговоров с президентом США Джо Байденом.

По данным издания The Times, российский олигарх Роман Абрамович прилетел в Россию с запиской от президента Украины Владимира Зеленского для Владимира Путина. Украинский президент якобы передал условия мира от Киева.

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