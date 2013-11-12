На востоке России произошло землетрясение, угрозы цунами нет

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Кроноцком заливе у восточного побережья Камчатки, сообщает РИА Новости со ссылкой на камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, зарегистрированного в 19.02 местного времени (11.02 мск), располагался в Кроноцком заливе в 300 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 14,7 километра под морским дном.

Читайте также: В России произошло мощное землетрясение, отголоски дошли до Москвы

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки силой до 5 баллов. В домах раскачивалась мебель и осветительные приборы, гремела посуда.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.