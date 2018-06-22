Что Томенко искал в Качановке?

Не вся художественная жизнь – та, что в Киеве. Есть немало мест в Украине, где она может быть не менее содержательной и насыщенной.

Одно из таких мест – Качановка на Черниговщине, 170 километров на северо-восток. Именно столько нужно ехать из Киева до Национального историко-культурного заповедника “Качановка”.

Заповедник – это редкой красоты парк, роскошный дворец, живописные озера, одним слово, сегодня это единственная в Украине дворянская усадьба, которая сохранилась не фрагментами, не кусочками, а в комплексе.

Когда-то, полтораста лет назад, это было модное место, где собиралась знать из Москвы, Петербурга, Киева. Здесь бывали в гостях и творили Шевченко и Глинка, Гоголь и Врубель, Репин и Костомаров. Потом пришла советская власть, и в усадьбе помещиков Тарнавских (позже – сахарозаводчика Харитоненко) поселяли то лесхоз, то рыбпитомник, то колхоз. Понятно, что скрипка или виолончель в эти времена здесь уже не звучали.

И вот опять нашлись те, кто хочет вернуть Качановке ее славу, сделать ее “модным местом”.

За неименеием помещиков и сахарных баронов это взялись делать политики. В прошлые выходные здесь состоялась культурно-художественная акция „ЭтноОсень: Звездная осень в Качановке”. Ее инициатором выступил народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Николай Томенко.

В рамках акции в Качановку приехали певцы, художники, писатели, дипломаты, журналисты, чиновники и просто туристы. Построили сцену, в залах дворца открыли художественные экспозиции, организовали экскурсии.

Начав с посещения дворца, вы могли убедиться, что украинские помещики проявляли неплохой вкус. Отделка комнат, мебель прекрасно сохранилась. Иногда просто кажется: сейчас зайдет Василий Тарнавский-младший со своими гостями, ансамбль из крепостных рассядется на своих местах...

В то же время, в этих же залах вы могли ознакомиться с работами современных художников. Скажем, открыть для себя „живопись на стекле” в исполнении львовского художника Ярослава Данылива, „эмалевую живопись” киевлян Сергея и Татьяны Колечко.

А еще вышивки певицы, телеведущей Анжелики Рудницкой. Ее работы действительно впечатляют, особенно, когда слушаешь саму Анжелику с рассказом о том, с чего все началось (она была парализована, и далеко не все врачи давали ей надежду на выздоровление), и как ей приходят идеи картин.

Каждый из гостей мог пройти по парку, оценить его неповторимость. А тем временем над дворцом, над парком слышался величественный голос Дмитрия Гнатюка. Вы слышали когда-нибудь в его исполнении „Два кольори”? А теперь представьте их себе не в концертном зале, а под открытым небом, над вековым парком, над притихшим под вечер водяным зеркалом. Это стоит тех 170 километров от Киева, даже не по самой лучшей дороге...

Интересно было наблюдать, как местная молодежь обступила Анжелику Рудницку, толкаясь за автографами, тогда как рядом стоял Дмитрий Гнатюк – живая легенда украинского искусства, и никто не спешил к нему. У каждого поколения, как говорится, свои кумиры...

Такая вот получилась „ЭтноОсень”.

Насколько реально действительно сделать Качановку модным местом, где будет собираться художественная элита, интеллигенция и куда сможет приехать каждый желающий?

По большому счету, почему нет? Интересных мест в Украине хватает. Тот же Томенко в начале июня инициировал фестиваль „ЭтноЛето–ХХІ. Купальские игры на родине Гоголя” в селе Гоголево на Полтавщини, и очевидцы подтверждают, что ту поездку они не считают потерянным временем. Намечено, говорит Томенко, встретить и другие времена года интересными мероприятиями.

А еще же есть не только Полтавщина и Черниговщина, есть вся другая Украина – замки, монастыри, заповедники, музеи под открытым небом, есть множество мест, о которых многие только слышали, но даже не знают, куда нужно опустить на карте палец, чтобы не ошибиться.

С другой стороны, не так уж и просто будет вытащить людей из столицы в ту же Качановку или другие “качановки” за сотни километров от Киева. Нужные приличные гостиницы, которых пока еще мало, заведения питания, дороги (подъезд к той же Качановке со стороны Прилук наводит на мысль, что в этих местах еще недавно велись боевые действия, немцы уже отступили, но вы едете здесь первым).

Кстати, ничего ли вам не пришлось слышать об „ЭтноЗиме”, где это будет и когда?

Александр Калиниченко