Двух немцев, освобожденных из ливанского плена, задержала полиция за наркоторговлю

Двое граждан Германии, которых неизвестные похитили в Ливане, освобождены из плена и арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков, передает в субботу агентство РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

Граждан Германии освободили через несколько часов после похищения, после чего их арестовала полиция. Подробностей обвинения не приводится. По данным агентства "Ассошиэйтед пресс", в ходе перестрелки при попытке задержания похитителей погиб ливанский солдат. Других деталей освобождения пленных не сообщается.

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Граждане ФРГ были захвачены вооруженными людьми на автомобиле Mercedes-ML в одном из районов на севере долины Бекаа. Злоумышленники попытались, угрожая оружием, снять наличные со счета одного из пленных в офисе ОМТ (Online Money Transfer) в местечке Шлифа (Бекаа). Сотрудники ОМТ отказались выдать деньги, после чего похитители с заложниками скрылись в неизвестном направлении. По данным агентства, похитители связались с друзьями одного из похищенных и потребовали выкуп.