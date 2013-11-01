Мэр Торонто, уличенный в приеме наркотиков, не видит причин для отставки

"У меня нет причин увольняться", — с улыбкой сказал Форд журналистам. После этого краткого комментария он заявил, что должен вернуться в кабинет, чтобы ответить на телефонные звонки, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Шеф полиции также признает, что наличие видеозаписи не дает формальных оснований для предъявления Форду обвинений.

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Ранее шеф полиции Торонто Билл Блэйр сообщил, что стражи правопорядка обнаружили цифровую видеозапись, запечатлевшую, как мэр крупнейшего канадского города курит стеклянную трубочку с крэком. Сам Форд долгое время отрицал существование подобной записи.

Осенью прошлого года суд канадской провинции Онтарио уже прекращал действие полномочий Форда, однако тогда поводом для решения стало его участие в спорном голосовании, а не пристрастие к наркотикам.

В 2010 году, вскоре после вступления в должность, Форд участвовал в голосовании по вопросу о том, должен ли он вернуть спонсорам 3 тысячи долларов, собранные для его футбольного фонда с помощью сотрудников мэрии. Городской суд счел его действия неуместными. Позже Форд был восстановлен в должности, так как суд высшей инстанции удовлетворил его апелляцию.