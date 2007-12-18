Евросоюз может не беспокоиться о транзите российского газа
18:11, 18 декабря 2007Мир
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...заверяет Юлия Тимошенко
Украина не сорвет ни одной договоренности относительно транзита газа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге.
Она пообещала, что Украина как транзитер природного газа будет выполнять свои обязательства и относительно объемов, и относительно сроков.
“Я думаю, что для стран Европейского Союза Украина будет надежным партнером”, - отметила она.
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