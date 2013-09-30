Сирия хочет, чтобы ООН определила ответственность за химатаки

"Мы просили включить в мандат (экспертов ООН - ред.) возможность определить, кто использовал химическое оружие. Но США и их союзники, Великобритания и Франция, помешали этому и настояли на ограничении функций миссии до определения того, было ли использовано химические оружие или нет", - сказал Муаллем, выступая на Генассамблее ООН, передает РИА Новости.

При этом Муаллем заявил, что "целью (атаки) с применением отравляющих газов близ Алеппо" стали сторонники правительства. Министр также подчеркнул, что население страны страдает от действий террористических группировок, в частности тех, которые связаны с "Аль-Каидой".

Сирийские власти ранее неоднократно заявляли, что не применяли химоружие, при этом располагают доказательствами того, что это сделали повстанцы.

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Эксперты ООН прибыли в Сирию 18 августа для проверки заявлений о применении химоружия в Хан аль-Ассале (провинция Алеппо), Шейх Максуде (провинция Алеппо) и Саракебе (провинция Идлиб). После того как появились сообщения о химатаке 21 сентября под Дамаском, эксперты направились туда, а затем выехали из страны для подготовки доклада. В представленном в ООН документе подтверждается, что под Дамаском были применены боезаряды с отравляющим газом зарином. Во время новой поездки инспекторы ООН по химоружию могут расследовать предполагаемые химатаки 22, 24 и 25 августа.