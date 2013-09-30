Эксперты ООН по химоружию завершили миссию в Дамаске
16:48, 30 сентября 2013Мир
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Группа экспертов ООН по химическому оружию в понедельник покинула Дамаск, завершив расследование сообщений о применении химоружия, сообщает агентство Франс Пресс.
В ООН не исключают новых инспекций в Дамаске / Фото : svali.ru
Ранее глава делегации инспекторов ООН Оке Селстром заявил, что эксперты во время поездки не смогут посетить все места, из которых приходили сообщения о применении боевых отравляющих веществ.
Он не исключил возможность новой инспекционной поездки в Сирию на места предполагаемых химатак, однако заявил, что нынешний визит продлен не будет, сообщает РИА Новости.
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В пятницу ООН заявила, что в рамках поездки эксперты должны исследовать семь мест в Сирии, где, предположительно, было использовано химическое оружие.
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