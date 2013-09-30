Эксперты ООН по химоружию завершили миссию в Дамаске

Ранее глава делегации инспекторов ООН Оке Селстром заявил, что эксперты во время поездки не смогут посетить все места, из которых приходили сообщения о применении боевых отравляющих веществ.

Он не исключил возможность новой инспекционной поездки в Сирию на места предполагаемых химатак, однако заявил, что нынешний визит продлен не будет, сообщает РИА Новости.

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В пятницу ООН заявила, что в рамках поездки эксперты должны исследовать семь мест в Сирии, где, предположительно, было использовано химическое оружие.