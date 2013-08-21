У Асада заявляют, что не применяли химическое оружие

Власти Сирии в среду опровергли сообщения о применении химоружия в пригороде Дамаска, назвав эту информацию ложной, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское официальное агентство САНА.

"Информация о применении химического оружия в восточных пригородах Дамаска Гуте, Шаркии и Гарбии, распространяемая телеканалами "Аль-Арабия", "Аль-Джазира", "Скай Ньюс"и другими телеканалами, замешанными в кровопролитии в Сирии, занимающимися бесстыдной поддержкой терроризма, абсолютно не соответствует действительности и является попыткой срыва работы комиссии экспертов ООН по химическому оружию в расследовании инцидентов о применении химоружия в Сирии", - говорится в сообщении информагентства, распространенном в среду.

По теме: Телеканал сообщает о 500 жертвах химического оружия в Сирии

Появление информации о якобы имевшем место новом случае использования химоружия в Сирии совпало по времени с прибытием в Дамаск инспекторов ООН. Международные представители должны проверить прежние данные о применении такого оружия в стране.

Журналисты телеканалов "Аль-Арабия"и "Скай Ньюс"сообщили РИА Новости, что подтверждения данных о применении химоружия в среду в восточных пригородах Дамаска им получить не удалось. "Вся эта информация получена со страниц Facebook и Youtube, других доказательств нет", - сказал РИА Новости представитель "Скай Ньюс".