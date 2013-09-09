Еще 14 стран поддержали проведение операции США в Сирии

К заявлению присоединились Албания, Хорватия, Дания, Эстония, Германия, Гондурас, Венгрия, Латвия, Литва, Марокко, Катар, Румыния и ОАЭ. Также документ подписала власть Косово, который США признают независимым государством.

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На прошлой неделе заявление подписали 11 стран G20 - США, Канада, Франция, Италия, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Испания, Турция, Великобритания, передает РИА Новости.

Напомним, обострение ситуации в Сирии произошло после 21 августа, когда ряд СМИ сообщили о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Сирийские власти отвергли эти обвинения. Президент США Барак Обама добивается от конгресса одобрения военной операции против Сирии в связи с событиями 21 августа, когда, по данным американской разведки, погибли более 1,4 тысячи человек.