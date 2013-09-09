Москва призывает Сирию передать химоружие под международный контроль

"Если установление международного контроля над химическим оружием в этой стране позволит избежать ударов, то мы немедленно включаемся в работу с Дамаском", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Об этом сообщает РИА Новости.

"Призываем сирийское руководство не только договориться о постановке мест хранения химического оружия под международный контроль, но и о последующем уничтожении, а также о полноценном присоединении к организации по запрещению химического оружия", - заявил министр.

По его словам, Россия уже передала свое предложение министру иностранных дел Сирии, который находится в Москве. "И рассчитываем на быстрый и, надеюсь, на позитивный ответ", - подытожил Лавров.

Как сообщал УНИАН, обострение ситуации в Сирии произошло после 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Сирийские власти отвергли эти обвинения. Президент США Барак Обама добивается от конгресса одобрения военной операции против Сирии в связи с событиями 21 августа, когда, по данным американской разведки, погибли более 1,4 тысячи человек.