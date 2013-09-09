Москва призывает Сирию передать химоружие под международный контроль
Москва призывает Сирию передать химическое оружие под международный контроль, если это позволит избежать военного удара со стороны США.
"Если установление международного контроля над химическим оружием в этой стране позволит избежать ударов, то мы немедленно включаемся в работу с Дамаском", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Об этом сообщает РИА Новости.
"Призываем сирийское руководство не только договориться о постановке мест хранения химического оружия под международный контроль, но и о последующем уничтожении, а также о полноценном присоединении к организации по запрещению химического оружия", - заявил министр.
По его словам, Россия уже передала свое предложение министру иностранных дел Сирии, который находится в Москве. "И рассчитываем на быстрый и, надеюсь, на позитивный ответ", - подытожил Лавров.
Как сообщал УНИАН, обострение ситуации в Сирии произошло после 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Сирийские власти отвергли эти обвинения. Президент США Барак Обама добивается от конгресса одобрения военной операции против Сирии в связи с событиями 21 августа, когда, по данным американской разведки, погибли более 1,4 тысячи человек.