СМИ: Россия поставляет вооружения в Сирию через украинский спецпорт
Украинский порт Октябрьск является одним из ключевых пунктов на пути поставок российского оружия режиму Башара Асада.
Об этом сообщает newsru.co.il со ссылкой на газету Washington Post.
Издание цитирует отчеты независимых исследователей, согласно которым, для переправки вооружений в порты Сирии используются как небольшие корабли, которые ходят под сирийскими и ливанскими флагами, так и огромные сухогрузы, в том числе - принадлежащие российским и украинским предпринимателям.
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По словам автора статьи Джоби Уоррика, порт Октябрьск, который в годы Холодной войны был ключевым пунктом поставок советского оружия союзникам и клиентам СССР, сохранил свою роль и в пост-советский период. Он отмечает, что город остался закрытым, и несмотря на то, что расположен на территории Украины, заправляют в нем россияне. Он также утверждает, что компании, занимающиеся перевозкой оружия, тесно связаны с российским руководством.
Так, украинская судоходная компания "Каалбай Шиппинг" признала, что в 2012 году поставляла в Сирию грузы "двойного назначения". Вместе с тем, фирма опровергла сообщения о том, что ее суда, совершающие рейсы в Сирию, отключают оборудование, позволяющее узнать их местонахождение. По словам представителей компании, это незаконно и угрожает безопасности судоходства.
Washington Post также отмечает, что активизация поставок российского оружия в Сирию позволила сторонникам Башара Асада изменить стратегическую ситуацию, перехватив инициативу. По словам американских и ближневосточных источников, сирийский режим получил, в том числе, танки и вертолеты, возместившие потерянные во время гражданской войны. Россия также поставила значительное количество снарядов залпового огня и минометов.
Издание напоминает, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия, как суверенное государство, имеет полное право поставлять оружие другому суверенному государству - Сирии. Российский лидер также заявлял, что США и их западные и арабские союзники беспрепятственно вооружают противников Башара Асада, среди которых есть и международные террористические группировки