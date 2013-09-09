СМИ: Россия поставляет вооружения в Сирию через украинский спецпорт

Об этом сообщает newsru.co.il со ссылкой на газету Washington Post.

Издание цитирует отчеты независимых исследователей, согласно которым, для переправки вооружений в порты Сирии используются как небольшие корабли, которые ходят под сирийскими и ливанскими флагами, так и огромные сухогрузы, в том числе - принадлежащие российским и украинским предпринимателям.

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По словам автора статьи Джоби Уоррика, порт Октябрьск, который в годы Холодной войны был ключевым пунктом поставок советского оружия союзникам и клиентам СССР, сохранил свою роль и в пост-советский период. Он отмечает, что город остался закрытым, и несмотря на то, что расположен на территории Украины, заправляют в нем россияне. Он также утверждает, что компании, занимающиеся перевозкой оружия, тесно связаны с российским руководством.

Так, украинская судоходная компания "Каалбай Шиппинг" признала, что в 2012 году поставляла в Сирию грузы "двойного назначения". Вместе с тем, фирма опровергла сообщения о том, что ее суда, совершающие рейсы в Сирию, отключают оборудование, позволяющее узнать их местонахождение. По словам представителей компании, это незаконно и угрожает безопасности судоходства.

Washington Post также отмечает, что активизация поставок российского оружия в Сирию позволила сторонникам Башара Асада изменить стратегическую ситуацию, перехватив инициативу. По словам американских и ближневосточных источников, сирийский режим получил, в том числе, танки и вертолеты, возместившие потерянные во время гражданской войны. Россия также поставила значительное количество снарядов залпового огня и минометов.

Издание напоминает, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия, как суверенное государство, имеет полное право поставлять оружие другому суверенному государству - Сирии. Российский лидер также заявлял, что США и их западные и арабские союзники беспрепятственно вооружают противников Башара Асада, среди которых есть и международные террористические группировки