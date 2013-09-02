Более 7 миллионов человек в Сирии были вынуждены покинуть свои дома

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу сирийского представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), передает РИА Новости.

По словам Тарика Курди (Tarik Kurdi), около 5 миллионов человек зарегистрированы как временно перемещенные лица внутри страны и около 2 миллионов человек были вынуждены покинуть Сирию. Курди отметил недостаточное финансирование, которое выделяется на нужды беженцев. По его словам, страны-члены ООН перечислили лишь одну треть от необходимой суммы.

Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время в стране погибли около 100 тысяч человек. Среди них около 7 тысяч детей.