Более 7 миллионов человек в Сирии были вынуждены покинуть свои дома
Более 7 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть свои дома с момента начала конфликта между правительством страны и силами вооруженной оппозиции в марте 2011 года.
Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу сирийского представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), передает РИА Новости.
По словам Тарика Курди (Tarik Kurdi), около 5 миллионов человек зарегистрированы как временно перемещенные лица внутри страны и около 2 миллионов человек были вынуждены покинуть Сирию. Курди отметил недостаточное финансирование, которое выделяется на нужды беженцев. По его словам, страны-члены ООН перечислили лишь одну треть от необходимой суммы.
Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время в стране погибли около 100 тысяч человек. Среди них около 7 тысяч детей.