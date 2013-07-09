В Болгарии утонул митрополит Кирилл

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на болгарские СМИ, тело владыки было найдено на берегу моря в курортной местности Траката близ Варны. Очевидцы сообщили, что у митрополита были дыхательная трубка и маска. По их словам, он часто ловил мидий в этом месте.

В данный момент полиция проводит следственные мероприятия.

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Следов насильственной смерти при первоначальном осмотре тела погибшего обнаружено не было. Окончательные результаты аутопсии не были представлены по причине тайны следствия, но местные СМИ сообщают со ссылкой на источники в прокуратуре о рассматриваемой версии утопления.

В связи со смертью митрополита каждый час из кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы в Софии доносится траурный колокольный звон.