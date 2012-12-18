Умер схиархимандрит Иона

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии, отпевание и погребение духовника состоится в субботу, 22 декабря, после совершения Божественной литургии в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре. Заупокойное богослужение совершит митрополит Агафангел.

Одесская епархия Украинской православной церкви просит молитв об упокоении схиархимандрита Ионы.

Отец Иона родился в 1925 году в многодетной семье и был девятым ребенком в семье. Во время Великой Отечественной войны трудился на оборонном предприятии. В мирное время работал трактористом, шахтером, на нефтяных промыслах. Ближе к 40 годам заболел туберкулезом.

"...А потом вдруг пришел момент, когда он понял, что жить так нельзя и пора душу спасать...", – рассказывал Отец Иона своим прихожанам. Будучи в больнице, и видя, как вокруг умирают, он поклялся Богу, что если Господь его исцелит, то он пойдет в монастырь. Будущему старцу было видение Пресвятой Богородицы, которая указала ему на Одесский Свято-Успенский монастырь. С тех пор более 40 лет отец Иона находился в монашеском постриге.