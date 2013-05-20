В Турции столкнулись два воздушных шара: 1 человек погиб, 24 получили ранения

Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Два воздушных шара столкнулись около 06.00 часов по местному времени (06.00 по Киеву), после чего один из них рухнул на землю. В результате один турист, гражданин Бразилии, погиб. Пострадавшие доставлены в ближайший госпиталь. Их национальности не уточняются, известно, однако, что среди раненых есть гражданин Испании.

Другие подробности произошедшего пока не сообщаются. Полиция начала расследование инцидента.