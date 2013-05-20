В Турции столкнулись два воздушных шара: 1 человек погиб, 24 получили ранения
10:33, 20 мая 2013Мир
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По меньшей мере один турист погиб и еще 24 получили ранения в понедельник в результате падения воздушного шара в турецкой провинции Каппадокия.
Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Два воздушных шара столкнулись около 06.00 часов по местному времени (06.00 по Киеву), после чего один из них рухнул на землю. В результате один турист, гражданин Бразилии, погиб. Пострадавшие доставлены в ближайший госпиталь. Их национальности не уточняются, известно, однако, что среди раненых есть гражданин Испании.
Другие подробности произошедшего пока не сообщаются. Полиция начала расследование инцидента.
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