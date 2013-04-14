По предварительным данным, украинцев не было в попавшем в ДТП в Бельгии автобусе

Граждан Украины, по предварительной информации, не было в автобусе, который попал в аварию в Бельгии, сообщил РИА «Новости» исполняющий обязанности директора департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

«По предварительной рабочей информации, которую получил наш консул, граждан Украины среди пострадавших и погибших, и в целом не было. Но мы еще ожидаем официальную информацию от местной полиции», - сказал Е.Перебийнис.

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Как сообщал УНИАН, авария произошла приблизительно в 6:30 утра по местному времени. Автобус, который двигался в правом ряду, пробил ограждение моста и упал с высоты примерно 15 метров. В результате аварии погибли 5 человек.

По словам мэра городка Ранст, возле которого произошла авария, Лоуда Хофманса, автобус перевозил молодых российских туристов из Волгограда. В автобусе в общей сложности находились 42 человека.

По состоянию на 13:00 по местному времени, причина аварии не установлена. Вместе с тем, местная полиция обращает внимание, что ни одного другого автомобиля не было на месте аварии, а на дороге не обнаружено тормозного пути, что может свидетельствовать о том, что водитель автобуса уснул за рулем.

Автобус, зарегистрированный в Польше, двигался в направлении Парижа.

Согласно информации западных СМИ, в автобусе могли находиться граждане Украины, Польши и России.