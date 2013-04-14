Полиция полагает, что водитель автобуса с детьми уснул за рулем

По данным полиции, причиной ДТП в Бельгии, где разбился автобус с детьми из России и Украины, могло стать то, что водитель уснул за рулем.

Об этом сообщает Газета.ру.

«На дороге - вплоть до места столкновения с ограждением - нет тормозного следа, то есть водитель никак не реагировал на изменение траектории движения. Одно из наиболее вероятных объяснений - водитель заснул за рулем», - сообщил представитель правоохранительных органов.

По данным бельгийского кризисного центра, пять человек - водитель, гид, руководитель группы и двое несовершеннолетних – погибли в ДТП с автобусом возле бельгийского города Антверпен сегодня утром. Еще 17 человек ранены, из них пять в тяжелом состоянии.

По информации западных СМИ, в автобусе могли находиться граждане Украины, Польши и России. Украинские дипломаты выясняют, есть ли граждане Украины среди пострадавших в аварии автобуса.