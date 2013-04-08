Умерла «железная леди» Маргарет Тэтчер

"С большой горечью Марк и Кэрол Тэтчер заявили, что их мать баронесса Тэтчер умерла после сердечного приступа этим утром", - сказал представитель экс-премьера Лорд Белл.

Тэтчер, первая и единственная в истории Великобритании женщина-премьер (1979-1990 годы), в декабре была госпитализирована. Ее окружение позже сообщило, что она перенесла небольшую операцию по удалению образования в мочевом пузыре, которая прошла успешно. Однако в силу возраста 87-летняя баронесса Тэтчер оставалась под наблюдением врачей, 28 декабря ее выписали из больницы.

Тогда СМИ сообщили, что ухудшающееся здоровье не позволяет бывшему премьер-министру появляться на публичных событиях. В последние годы Тэтчер несколько раз была госпитализирована. В 2012 году она пропустила торжественный обед на Даунинг-стрит в честь 60-летнего юбилея правления королевы, на котором присутствовали нынешний и бывшие премьеры. Баронесса Тэтчер не появилась и на вечере в честь ее 85-летия два года назад, также организованном офисом нынешнего премьера.

РИА Новости