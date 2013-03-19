Уроженец Черновцов возглавил израильский парламент

Кандидатуру Ю.Эдельштейна поддержала коалиция правых, состоящая из партий "Ликуд" и "Наш дом Израиль". За отдали голоса 96 депутатов, против не проголосовал никто.

Ранее Ю.Эдельштейн занимал пост министра информации и диаспоры Израиля. Новый спикер стал первым выходцем из СССР, избранным главой парламента.

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Юлию Эдельштейну 54 года. В сентябре 1984 года за сионистскую деятельность и создание подпольной сети изучения иврита во многих городах СССР, в том числе в Москве, Минске и Харькове был арестован КГБ и приговорен к трем годам. В 1987-м выехал в Израиль.