Бывший харьковчанин возглавил МИД Израиля

Утром 17 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распределил министерские портфели нового правительства, и место заместителя главы МИД отдали Зеэву Элькину, пишет Корреспондент.

Как сообщается, Элькин свободно владеет русским и украинским языками, часто посещает Украину, участвуя в мероприятиях, проводимых в рамках украино-израильской дружбы и сотрудничества.

В Кнессете прошлого созыва он возглавлял правящую коалицию.

Как сообщал УНИАН, 15 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху со второй попытки сформировал новое правительство страны.