Бывший харьковчанин возглавил МИД Израиля
18:56, 17 марта 2013Мир
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Бывший харьковчанин Зеэв Элькин назначен заместителем министра иностранных дел Израиля, а до окончательного решения суда по делу Либермана он будет действующим министром.
Зеев Элькин пока возглавляет МИД Израиля
Утром 17 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распределил министерские портфели нового правительства, и место заместителя главы МИД отдали Зеэву Элькину, пишет Корреспондент.
Как сообщается, Элькин свободно владеет русским и украинским языками, часто посещает Украину, участвуя в мероприятиях, проводимых в рамках украино-израильской дружбы и сотрудничества.
В Кнессете прошлого созыва он возглавлял правящую коалицию.
Как сообщал УНИАН, 15 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху со второй попытки сформировал новое правительство страны.
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