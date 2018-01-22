Лавров жалуется, что уровень русофобии на Западе выше, чем при холодной войне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что уровень «русофобии» в западных странах в настоящее время выше, чем был на пике холодной войны.

Читайте такжеУ Лаврова назвали ситуацию в отношениях с США "крайне сложной и тяжелой"«Эта заряженность на русофобию действительно беспрецедентная. Такого не было во время холодной войны. Там были какие-то правила, обоюдные приличия. Сейчас все приличия отвергнуты», – заявил Лавров в интервью российскому изданию "Коммерсант".

Он также предупредил, что в России есть «красные линии», которые другие страны не должны пересекать. «Серьезные политики на Западе понимают, что эти «красные линии» следует уважать, как это было во время холодной войны», подчеркнул Лавров. Он также назвал западные санкции «абсурдными и безосновательными». Глава российского МИДа отметил, что политику России эти санкции изменить не смогут. "Она определяется президентом России на основе интересов, которые соответствуют потребностям российского народа", - сказал он.

Напомним, США, ЕС и другие западные страны наложили на Москву в 2014 году санкции за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на Донбассе.

Россия отрицает, что поддерживает вооруженное противостояние на Донбассе, несмотря на убедительные доказательства того, что Москва обеспечивает военную, экономическую и политическую поддержку сепаратистов в войне, в которой с апреля 2014 года погибли более 10 тыс. людей.