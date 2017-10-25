Штайнмайер перед визитом к Путину назвал российскую агрессию в Украине препятствием в отношениях

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер совершает сегодня первый за семь лет визит главы немецкого государства в Россию. Администрация в Берлине отмечает рабочий статус визита, передает Голос Америки. Поводом для поездки стало возвращение лютеранской церкви одного из соборов в Москве, но Штайнмайер также встретится с президентом Путиным.

Читайте такжеЭто будет губительно: президент Германии предостерег Кремль от вмешательства в выборы“Я не тешу себя иллюзиями относительно предстоящей встречи”, - сказал накануне немецкий президент одной из российских газет, но отметил, что по его мнению “мы не можем разрешить себе не разговаривать друг с другом”.

Препятствиями для нормальных взаимоотношений между Германией и Россией Штайнмайер назвал “совершенную вопреки международным нормам аннексию Крыма, вызванный ею конфликт на востоке Украины и ощущение непредсказуемости действий России, которое господствует в Европе”.

Немецкий президент, который дважды работал министром иностранных дел, подчеркнул, что конкретные шаги политики Берлина являются прерогативой правительства и не будут решаться на его встречах в Москве.

Президентская должность, которую с февраля занимает Штайнмайер, преимущественно церемониальная, но показывает его попытки поддерживать отношения с Россией, испорченные антизападной политикой Кремля.

После избрания Штайнмайера президент Путин поздравил его телеграммой и пригласил приехать в Москву.

Франк-Вальтер Штайнмайер - представитель Социал-демократической партии и принадлежит к числу тех немецких политиков, которые подчеркивают необходимость сотрудничества с Россией, но в качестве министра он остро критиковал российскую агрессию в Украине.

В Германии считают, что именно принципиальное невосприятие предшественником Штайнмайера на посту президента Йоахимом Гауком бывшего агента КГБ Владимира Путина и его политики стало причиной отказа от поездок в Москву.

Немецкая прессапричисляет Штайнмайера к тем политикам Германии, которые порой проявляют “иррациональное” уважение к Москве.