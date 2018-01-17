В Европарламенте призывают ввести санкции против РФ из-за вмешательства российских хакеров

В Европейском парламенте призывают ввести санкции против РФ из-за вмешательства российских хакеров.

Об этом шла речь во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге (Франция), посвященных влиянию российской пропаганды на страны Евросоюза.

Председатель Комитета Европейского парламента по иностранным делам, немецкий депутат Дэвид Макаллистер подчеркнул, что российская кампания по дезинформации направлена на подрыв основ объективной и этической журналистики и приводит к распространению предвзятой информации или использованию информации как инструмента политической власти.

Он отметил, что необходимо усилить устойчивость ЕС и назвал четыре шага, которые необходимо реализовать.

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"В первую очередь - непредвзято расследовать российское вмешательство в избирательные кампании. Во-вторых, ввести целенаправленные санкции в связи с хакерством и публикацией сфальсифицированных конфиденциальных данных", - заявил Макаллистер.

Также председатель Комитета Европарламента по иностранным делам отметил, что оперативную рабочую группу по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) необходимо сделать постоянной структурой ЕС, обеспечить ее деятельность надлежащим финансированием и усилить персонал.

Кроме того, Маккалистер выступил за разработку эффективной стратегии по развитию коммуникаций и продвижению европейской политики и ценностей.

В свою очередь представитель Европейской комиссии Джулиан Кинг сказал: "Кажется, откровенно мало сомнений в том, что прокремлевская кампания по дезинформации является организованной стратегией, которая распространяет те же ложные истории на наибольшем количестве языков и каналов».

Он добавил, что этот вывод основывается на двухлетней работе оперативной рабочей группы ЕС по стратегическим коммуникациям.

"Российские власти не демонстрируют застенчивости относительно целей этой кампании по дезинформации", - отметил Кинг.

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В частности, он обратил внимание, что в официальной российской военной доктрине, а также в заявлениях российских генералов говорится, что использование ложной информации и пропаганды, направленной на дестабилизацию, является "законным инструментом", а информация является еще одним типом вооруженной силы.

В то же время представитель политической группы "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера" Барбара Спинелли отметила, что необходимо быть осторожным, используя такие фразы как фейковые новости. Она заявила, что не собирается защищать российский режим, но выразила сомнение в российском вмешательстве в выборы в США и странах Европы.

"Не существует доказательств такого вмешательства", - сказала она.

Вместе с тем латвийский депутат Калниете, которая представляет политическую группу Европейской народной партии, заявила, что в рамках ЕС необходимо признать, что российская пропаганда влияет, в связи с чем нужно улучшить уровень осведомленности и обмениваться опытом. Она сказала, что необходимо делать эти шаги вместо того, чтобы сосредоточить внимание на вопросе, какой может быть реакция в ЕС.

"Мне жаль, что возможности ЕС финансируются в недостаточной степени и не хватает персонала. (Европейская) Комиссия и Европейская служба внешнеполитической деятельности не услышали тревожных звонков, которые звучали в этом здании и в европейских столицах со времени начала войны против Украины", - сказала Калниете.

В связи с этим евродепутат призвала вице-президента Еврокомиссии, высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини и других лидеров ЕС "сбалансировать их встречи с (Сергеем) Лавровым и (Владимиром) Путиным должным вниманием к попыткам Кремля ослабить и подорвать наши демократии и союзы".

Также Калниете считает, что необходимо сделать европейские сообщества более устойчивыми в условиях российской кампании по дезинформации. Она призвала сдерживать вмешательство Кремля в киберпространство и его действия по дезинформации. Депутат отметила, что нужно привлечь адекватные ресурсы на европейском уровне для защиты от воздействия пропаганды. По ее словам, бюджет Агентства ЕС по кибербезопасности необходимо увеличить в десять раз.

В свою очередь британский депутат от политической группы "Европа за свободу и прямую демократию" Жерар Баттен подчеркнул: "Господин Путин является гангстером, который возглавляет гангстерское государство".

Он сказал, что еще в Советском Союзе "тратились миллионы на внедрение и подрыв западных правительств и обществ". При этом, по убеждению Баттена, Россия сегодня не делает ничего нового. Однако он призвал депутатов Европарламента не обвинять президента РФ Владимира Путина в их ошибках. В связи с этим Баттен утверждает, что некоторые партии в ЕС стали непопулярными из-за просчетов в экономической политике, а также массовой неконтролируемой миграции и исламизации европейских сообществ из-за такой миграции.

"Теперь вы ищете возможности отвлечь внимание, и вы нашли это в российской пропаганде. Вы уделяете господину Путину слишком много внимания. Он не является автором вашей непопулярности, вы являетесь авторами вашей собственной непопулярности", - подчеркнул Баттен, но не указал, какие именно политические силы он имеет в виду.

В свою очередь представитель политической группы "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" Юджин Фрейд подчеркнул: "Это было очевидно, что некоторые организации, такие как "Спутник" или Russia Today пришли к распространению ложной информации". Он заявил, что Европа нуждается в четкой стратегии.

"Важно защитить себя с внешней стороны и предотвратить радикализацию и опасность среди европейских граждан", - сказал Фрейд.

Польский евродепутат от политической группы "Европейские консерваторы и реформисты" Анна Фотыга выразила мнение, что "лучший способ сдерживать российскую пропаганду заключается в том, чтобы оставаться последовательными".

Она напомнила, что 8 лет назад, во время, когда произошла Смоленская трагедия, в результате которой погибли польские чиновники, "российская пропаганда в течение четверти часа была чрезвычайно успешной по всему миру, включая наши страны".

Кроме того, представитель политической группы "Альянс либералов и демократов за Европу" Иоханнес Корнелис ван Баален рассказал о том, как из-за пропаганды была искажена информация о его посещении Майдана Незалежности в Киеве во время Революции достоинства. По словам евродепутата, он прибыл на Майдан для поддержки демократической революции против "близких друзей Путина".

"Мы увидели себя в Интернете. Я видел себя на Майдане с большим оружием в руках. Но оружие было настолько большим, что было больше мои руки. Поэтому, конечно, вы должны сказать, что это нонсенс, но люди поверили в это. Почему вы были на Майдане с оружием? Но опять же, у меня не было оружия", - сказал ван Баален.