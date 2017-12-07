В Брюсселе 45 тысяч человек призвали ЕС "проснуться" и поддержать независимость Каталонии (фоторепортаж)

Около 45 тысяч человек в Брюсселе призывают ЕС поддержать Каталонию. Среди митингующих - и отстраненный руководитель Каталонии Карлес Пучдемон.

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Как передает DW.com со ссылкой на dpa, более чем сорок тысяч человек вышли в Брюсселе на уличную демонстрацию в поддержку независимости Каталонии. На акции с лозунгом "Европа, проснись!" в четверг, 7 декабря, манифестанты призывают ЕС поддержать испанскую провинцию. Мероприятие проходит в так называемом европейском квартале, где расположены штаб-квартиры многочисленных учреждений Евросоюза.

Полиция оценивает количество участников в 45 тысяч и отмечает, что протест продолжается мирно. Демонстранты несут флаги Каталонии, призывают освободить заключенных в Испании политиков, а также несут плакаты с призывами к европейской солидарности. Среди митингующих - и "изгнанник", бывший руководитель Каталонии Карлес Пучдемон. Он бежал в Брюссель вместе и четырьмя членами своей администрации, несколько его бывших коллег до сих пор под арестом. Местный суд должен вскоре принять решение, экстрадировать ли его в Испанию.

Политический кризис начался 1 октября 2017 года, когда в Каталонии состоялся референдум. Его правительство Испании считает незаконным. Более 90 процентов лиц, которые приняли в нем участие, поддержали независимость региона от Испании.

Впрочем, явка избирателей составила лишь около 43 процентов. Мадрид распустил парламент и правительство Каталонии после того, как в парламенте приняли декларацию о независимости. 21 декабря в регионе должны состояться досрочные выборы в местный парламент.