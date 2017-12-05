Верховный суд Испании отозвал международный ордер на арест Пучдемона

Верховный суд Испании снял ордер на международный арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.

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«Судья Пабло Льярена принял решение снять европейский ордер на арест бывшего главы правительства [Каталонии] Пучдемона и тех бывших членов правительства, которые находятся в Бельгии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пучдемон и его сторонники намерены вернуться в Каталонию, чтобы принять участие в выборах в Каталонии, которые состоятся 21 декабря.

Ранее сообщалось, что Пучдемон анонсировал второй тур референдума о независимости автономии.