В Испании поезд сошел с рельсов: пострадал 21 человек (фото)

В Испании утром сошел с рельсов поезд, в результате аварии 21 человек пострадал. Об этом сообщает ЕвроПравда со ссылкой на испанское издание El Espanol.

Поезд, в котором находилось 79 пассажиров, следовал по маршруту Малага-Севилья. Инцидент произошел около десяти утра, когда третий вагон сошел с рельсов из-за затопленного пути.

Читайте такжеВ Нью-Йорке сошел с рельсов поезд с пассажирами (видео)21 человек пострадал, у пострадавших - повреждения различной тяжести. Трое получили серьезные травмы. Людей госпитализировали в больницу в Севилье.

Территория неподалеку от места аварии затоплена, поэтому экстренным службам трудно туда добраться. Раненых пришлось эвакуировать с помощью вертолета. Сообщается, что первыми, кто отправились на помощь пострадавшим, были фермеры, которые трудились неподалеку.

Минувшей ночью в регионе выпало значительное количество осадков, в некоторых местах оно достигла 200 литров на квадратный метр.