В метро Тегерана столкнулись два поезда: десятки пострадавших (видео)

В Тегеране два поезда столкнулись на станции метро Тарашт, в результате чего ранения получили по меньшей мере 48 человек.

Об этом сообщает АР со ссылкой на государственное информационное агентство Ирана.

"Не меньше 48 пассажиров получили травмы в Тегеране во вторник, когда два поезда столкнулись на станции метро", - говорится в сообщении.

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Инцидент произошел в западном Тегеране. В поезд, стоявший на станции из-за технического сбоя, врезался другой поезд метро.

На место было вызвано несколько машин скорой помощи, а станция была закрыта.