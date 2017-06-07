В метро Тегерана столкнулись два поезда: десятки пострадавших (видео)
В поезд, стоявший на станции из-за технического сбоя, врезался другой поезд метро.
В Тегеране два поезда столкнулись на станции метро Тарашт, в результате чего ранения получили по меньшей мере 48 человек.
Об этом сообщает АР со ссылкой на государственное информационное агентство Ирана.
"Не меньше 48 пассажиров получили травмы в Тегеране во вторник, когда два поезда столкнулись на станции метро", - говорится в сообщении.
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Инцидент произошел в западном Тегеране. В поезд, стоявший на станции из-за технического сбоя, врезался другой поезд метро.
На место было вызвано несколько машин скорой помощи, а станция была закрыта.
كارشناسان #مترو در حال بررسي وضعيت حادثه برخورد دو قطار در ایستگاه #طرشت تهران و انتقال قطارها از ايستگاه و بازكردن مسير pic.twitter.com/jifPfP9wGo— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) June 6, 2017